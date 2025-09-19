Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da önemli açıklamalarda bulunuyor."Kudüs sizin değil" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum. Kudüs Müslümanların ve tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir." dedi.