Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da önemli açıklamalarda bulunuyor."Kudüs sizin değil" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yanıt veren Başkan Erdoğan, "Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum. Kudüs Müslümanların ve tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
23:42
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu 19.09.2025 | 17:56
04:29
Selçuk Bayraktar SABAH TV'ye konuştu 'TEKNOFEST'te 96 ülke var' 19.09.2025 | 17:36
03:02
Kudüs'ün tapu kayıtları Türkiye'de 19.09.2025 | 11:58
04:14
TEKNOFEST İstanbul coşkusu devam ediyor 19.09.2025 | 11:54
02:42
Alanya ve Milas'ta orman yangını! Alevler evlere yaklaştı 19.09.2025 | 09:00
02:13
Başkan Erdoğan - Mahmud Abbas görüşmesi başladı | Video 18.09.2025 | 16:36
04:26
Bahçeli'den Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi | Video 18.09.2025 | 16:36
19:09
05:38
Bilal Erdoğan'dan TEKNOFEST'te A Haber'e özel açıklamalar | Video 18.09.2025 | 14:13
03:00
Atak helikopterinden TEKNOFEST'te gösteri uçuşu | Video 18.09.2025 | 11:49
30:03
Başkan Erdoğan: "Döktükleri kanda boğulacaklar" | Video 17.09.2025 | 15:52
09:13
Bakan Kacır: "Siyasi bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıkla olur" | Video 17.09.2025 | 15:52
13:03
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, SABAH TV'ye konuştu | Video 17.09.2025 | 13:25
06:53
Selçuk Bayraktar: "Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik" | Video 17.09.2025 | 12:54
06:40
SOLOTÜRK'ün TEKNOFEST'teki gösterisi nefesleri kesti | Video 17.09.2025 | 11:40
01:24
56:23
Bakan Şimşek A Haber'de açıkladı: Enflasyonda hedef yüzde 30'un altı | Video 17.09.2025 | 11:00
00:15
Netanyahu'dan Başkan Erdoğan'a: "Kudüs sizin değil, bizim şehrimiz!" | Video 16.09.2025 | 16:28
06:28
13:48
Katar dönüşü, Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 16.09.2025 | 14:05