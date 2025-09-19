Savunma sanayisi Türk gençlerinin omuzları üzerinde yükseliyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, savunma sanayisinin Türk gençlerinin omuzları üzerinde yükselmekte olduğunu belirterek, "Savunma sanayisinin 5 büyük şirketinde çalışan 42 bin kişinin yüzde 99,5'i Türk üniversitelerinden mezun olan gençlerdir" dedi.

Özvar, İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025'te yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin dünyada en hızlı gelişen, en göz kamaştırıcı sektörlerden biri olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya bir başarı hikâyesi olarak ortaya koyduğu savunma sanayisi Türk gençlerinin omuzları üzerinde yükselmektedir. Bu gençlik, savunma sanayisinde kendini göstermektedir." dedi.

Savunma sanayisindeki ASELSAN, TUSAŞ dahil olmak üzere beş büyük şirkette çalışan 42 bin personelin yüzde 99,5'inin Türk üniversitelerinden mezun olan gençlerden oluştuğunu ve bunların bir veya bir kaç değil 158 farklı üniversiteden mezun olduğunu vurguladı.

"ÜNİVERSİTELERİMİZ MİLLETİMİZİN GURUR DUYDUĞU GENÇLER YETİŞTİRİYOR"

Türk üniversitelerinin diğer sektörlere de çok kaliteli gençler yetiştirdiğini belirten Özvar, şöyle devam etti:

"Bugün yarışmalarına şahit olduğumuz kazanan veya kazanmayan bütün takımlar, Türk eğitim sistemini şekillendiren Türk okullarında okuyan, buralarda lisans, yüksek lisans, doktora yapan çocuklardan meydana gelmektedir. Bu, bizim üniversitelerimizde bizim liselerimizde okuyan çocukların başarısıdır. Bu gençliğe güvenerek çok daha iyi noktalara geleceğiz. Üniversitelerimiz milletimizin gurur duyduğu gençleri yetiştirmektedir."