Video Haber Savunma sanayisi Türk gençlerinin omuzları üzerinde yükseliyor
Savunma sanayisi Türk gençlerinin omuzları üzerinde yükseliyor

Savunma sanayisi Türk gençlerinin omuzları üzerinde yükseliyor

19.09.2025 | 18:42

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, TEKNOFEST İstanbul'da yaptığı açıklamada “Savunma sanayisinin 5 büyük şirketinde çalışan 42 bin kişinin yüzde 99,5’i Türk üniversitelerinden mezun olan gençler” dedi.

