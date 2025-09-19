Savunma sanayisi Türk gençlerinin omuzları üzerinde yükseliyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, TEKNOFEST İstanbul'da yaptığı açıklamada “Savunma sanayisinin 5 büyük şirketinde çalışan 42 bin kişinin yüzde 99,5’i Türk üniversitelerinden mezun olan gençler” dedi.