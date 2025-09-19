Soruşturmanın kilit ismi konuştu: Yolsuzluk İmamoğlu ile Akpolat’ın rekabeti yüzünden patladı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında suç örgütü lideri olmaktan yargılanan ve etkin pişmanlıktan yararlanınca ev hapsi verilen Aziz İhsan Aktaş, özel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, "Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı" dedi. "Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat yarış içindeydiler" diyen Aktaş şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu ile Rıza Akpolat arasındaki çok ciddi rekabet vardı. İstanbul il kongresinde, ilçe kongrelerinde aralarında rekabet vardı, yarış içindeydiler. Kendi aralarındaki kavga ve siyasi rekabet nedeniyle birbirlerini ihbar etmeleri sonucu yolsuzluklar patladı. Çalıştığım dönemde, hak edişlerimi almak için belediyeye uğradığım dönemde sohbetlerde buna tanık oluyordum. Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan ilk operasyonun siyasi çekişmeden dolayı yapıldığını düşünüyorum.

Bizim hak edişlerimizi alabilmek için, belediye başkanına ait şirketin aracının yüksek bir rakama bize satılması söz konusu. Bu konunun belediye içindeki kişiler tarafından ihbar edilmesi. Belediye içinde Ekrem Bey'e yakınlık duyanlar da var, Rıza Bey'e yakın olanlar da var. Biz ekiplerden uzak durmaya çalışıyorduk, taraf olmamaya çalışıyorduk. Birbirlerini sevmiyorlardı. Rıza Akpolat, Ekrem Bey'in yargılandığı davaların sonuçlarını takip ediyordu. Basından takip ediyordu. Bunu takip ederken de hislerini ortaya koyuyordu. Bir beklentisinin olduğunu görüyordum. Çalıştığımız ekipler, Ekrem Bey'in Rıza Akpolat'ı, Rıza Akpolat'ın da Ekrem Bey'i sevmediğini söylüyorlardı."