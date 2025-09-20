Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yine mazlumların sesi olacak! Gazze'deki soykırıma dikkat çekip Trump'la görüşecek...
Giriş Tarihi: 20.9.2025 20:11

Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda yine mazlumların sesi olacak! Gazze'deki soykırıma dikkat çekip Trump'la görüşecek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Millet (BM) Genel Kurulu'na katılmak ve ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere yarın New York'a gidecek. Önceki BM Genel Kurul toplantılarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek olan Başkan Erdoğan, BM toplantılarında sık sık Filistin meselesinde çözümün, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulması olduğunu vurguladı. Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun ardından 25 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidecek. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 23 Eylül Salı günü düzenlenecek toplantının ardından Başkan Erdoğan, 25 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz saray'da bir araya gelecek.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKECEK

BM Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edecek olan Başkan Erdoğan, önceki BM Genel Kurul toplantılarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek.

Başkan Erdoğan, bugüne kadar yapılan toplantılarda uluslararası toplumu İsrail'in zulmüne karşı birlikte hareket etmeye davet etti.

Erdoğan, BM toplantılarında sık sık Filistin meselesinde çözümün, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulması olduğunu vurguladı.

ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan'ın New York'tan sonraki durağı Washington olacak. Erdoğan, 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek.

Erdoğan, zirveye ilişkin sosyal medya paylaşımında "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.

Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Trump da Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

