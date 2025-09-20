Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’nda yine mazlumların sesi olacak! Gazze’deki soykırıma dikkat çekip Trump’la görüşecek...

GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKECEK

BM Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edecek olan Başkan Erdoğan, önceki BM Genel Kurul toplantılarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek.

Başkan Erdoğan, bugüne kadar yapılan toplantılarda uluslararası toplumu İsrail'in zulmüne karşı birlikte hareket etmeye davet etti.