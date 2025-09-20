Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu’nda yine mazlumların sesi olacak! Gazze’deki soykırıma dikkat çekip Trump’la görüşecek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidecek. New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde 23 Eylül Salı günü düzenlenecek toplantının ardından Başkan Erdoğan, 25 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz saray'da bir araya gelecek.
GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA DİKKAT ÇEKECEK
BM Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edecek olan Başkan Erdoğan, önceki BM Genel Kurul toplantılarında olduğu gibi bu yıl da dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan soykırıma çekecek.
Başkan Erdoğan, bugüne kadar yapılan toplantılarda uluslararası toplumu İsrail'in zulmüne karşı birlikte hareket etmeye davet etti.
ABD BAŞKANI TRUMP İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Erdoğan'ın New York'tan sonraki durağı Washington olacak. Erdoğan, 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek.
Erdoğan, zirveye ilişkin sosyal medya paylaşımında "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız.
Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.