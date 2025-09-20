Büyük ve güçlü Türkiye’nin taşlarını gençlerimizle döşüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te konuştu:

Muazzam bir atmosferde, gurur ve coşku ikliminde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Maziden atiye istikbal yürüyüşüne ortak olan gençlere sevgilerimi sunarak, dünyanın dört bir yanından gelip ürün ve eserleriyle festivalde yarışan gençlere başarı diliyorum. Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları, milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Genç beyinlerin, genç yüreklerin başarılarına bizzat tanıklık etmek, ülkemizin aydınlık geleceği adına beni fazlasıyla umutlandırıyor. Dünyaya mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı'nın en kilit aktörü olarak gördüğümüz TEKNOFEST kuşağı maşallah yine göz dolduruyor. Gençlerimiz duruşlarıyla, cesaretleriyle, özgüvenleriyle işte bugün olduğu gibi ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor. Milli teknoloji hamlemizin genç akıncıları, milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Rabb'ime sonsuz hamdüsenalar olsun. Cenab-ı Allah ayaklarınıza taş değdirmesin.

Zihni ve ufku açık, merak ve iştiyakı diri, hem şahsiyeti hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran gençleri gördükçe istikbale daha bir güvenle bakıyoruz. Alanlara, meydanlara, şehirlere ve ülkelere sığmayan coşkunuz, teknolojiye olan tutkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Sınırlarımızı aşan bu başarı tablosunu fikir ve icatlarıyla süsleyen siz genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hayallerinizin peşinden koşma iradesi gösterdiğiniz için sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Mevla sizlerden razı olsun. Bahtınızı daima açık etsin. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin. Bu yıl TEKNOFEST İstanbul'daki 64 farklı yarışmaya 81 ilimizin yanı sıra 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı katıldı. Finale kalan 13 bin yarışmacıyı ve ödül kazanan takımları kutluyorum. Küresel bir markaya dönüşen TEKNOFEST bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi hamdolsun ağırladı. Bu ziyaretçilerin önemli bir kısmı gençlerimizdi. TEKNOFEST'in yine rekorlar kırmaya devam edeceğine inanıyorum.

KUDÜS-Ü ŞERİF'E AİT TEK ÇAKIL TAŞINI DAHİ VERMEYİZ



SON günlerde kan tüccarlarının şahsımız ve Kudüs'le ilgili hezeyanlarının arka planında bu hakikatin onlar tarafından da bilinmesi vardır. Türkiye artık bu artan gücüyle mazlumlara umut, zalimlere korku veriyor. İşte siz de gördünüz. Geçen gün bir tanesi çıkmış, ecdadın emaneti olan Silvan Kitabesi'ni vermediğimiz için bize nefret kusuyor. Kim olduğunu anladınız değil mi? Anladınız mı? Siz anladıysanız mesele kalmadı. İlk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'le ilgili hadsiz ifadeler kullanarak kendince bir şeyler deniyor.

Biz elbette onların ne yapmaya çalıştığının bilincindeyiz. Elinde 65 bin Gazzeli mazlumun kanı olan canilere şunu söylüyorum: Kudüs, Müslümanlarla birlikte tüm insanlığın onurudur, izzetidir, şerefidir. Kudüs'ü savunmak, barışı ve insanlığın ortak değerlerini savunmaktır. Kudüs'e yönelik her saldırı, karşısında bu mübarek beldeye, bu övülmüş şehre karasevdalı serdengeçtileri bulacaktır. Çıkmış bir de utanmadan halen kitabenin peşine düşüyor. Değil size o kitabeyi, Kudüs-ü Şerif'e ait tek bir çakıl taşını dahi vermeyiz. Sultan Abdülhamid verdi mi? Alabildiniz mi? Biz Sultan Abdülhamid'lerin torunlarıyız. Aynı yolda gidiyoruz. Bu can bu tende olduğu müddetçe, Allah'ın izniyle, ecdadın emanetlerine sahip çıkacak, Kudüs'ten elimizi hiç çekmeyeceğiz. Hangi sinsi hesabı yaparsa yapsınlar, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemiz sürecek.

SAVUNMA SANAYİİNDE DESTAN YAZIYORUZ



ARTIK tüm dünyanın ikrar ettiği bir hakikati burada ifade etmek isterim. Türkiye olarak teknolojide ve özellikle savunma sanayiinde çok farklı bir ivme yakalamış durumdayız. Bölgemizden başlayarak tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor. Tüm ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar asla tesadüf değildir. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojide eriştiği bu nokta, birileri tarafından bize, gençler, altın tepside sunulmadı. Biz buralara dişimizle tırnağımızla geldik. Alın teri, yürek teri dökerek geldik.

Gecemizi gündüzümüze katarak geldik. Sabırla ve samimiyetle çalışarak geldik. Bugün karada, havada ve denizde kendi ürettiğimiz ürün ve sistemlerle yeni başarı hikâyeleri yazıyoruz. Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi konumundayız. İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada ilk üçteyiz. Tasarımda, seri üretimi, kendi savaş gemisini denize indiren 10 ülkeden biriyiz. Savunma sanayii destanımızı yazmaya henüz yeni başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde daha gurur verici müjdelerimiz olacak. Sadece savunma sanayii alanında değil, yapay zekâ teknolojilerinde de yeni atılımların hazırlığı içindeyiz.





TURKUVAZ STANDINA YOĞUN İLGİ

TEKNOEFST'IN paydaşlarından Turkuvaz Medya Grubu da M-Blok'ta yerini aldı. Vatandaşlar standa yoğun ilgi gösterdi. SABAH Gazetesi'nin de yer aldığı standa gelen ziyaretçiler, dijital okçuluk oyunu oynarken Teknofest hatırası olarak Astronot, Solotürk ve 3D karakter modlarında dijital fotoğraf çektirme imkânı da buldu. Standı ziyaret eden vatandaşlara da SABAH Gazetesi hediye edildi.