Diyanet’te bayrak değişimi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bayrak değişimi oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2017'de Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sekiz yıllık görev süresi dolarken yerine Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. İki dönem görevde kalan 18. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görevi dün gerçekleştirilen törenle Arpaguş'a devretti. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a cübbe ve sarık giydirdi.

'İYİLİK HÂKİM OLUNACAYA KADAR'

Prof. Dr. Arpaguş, bilgi ve teknoloji çağında insanlığın çoğu zaman bilgi ve teknolojiyi yeryüzünde iyiliğin hâkim olması için kullanmadığını, istismar ettiğini, bilgi ahlakından uzak adımlar attığını belirterek, "Bilgi, ahlaktan yoksunlaştıkça insanlık değer kaybetmektedir. Eğitimin ruhundan, ilmin mana ve gayesinden mahrum bırakılan nice genç dimağ; bağnazlık, şiddet ve teröre savrulabilmektedir. Bu hususta hepimize düşen sorumluluk öncelikle doğru bilgi ve sağlam kaynağın peşine düşmektir. İlmi ehil ellerden almak ve sonradan öğrendiğimizle amel etmektir. 'Türkiye Yüzyılı' ve 'Terörsüz Türkiye' ideali; sloganı, 'Yeryüzünde iyilik hâkim oluncaya kadar' olan bu kurum ve fedakâr neferlerinin çaba ve gayretleri sayesinde vücut bulacaktır" dedi.

25 YILLIK HİZMET

Prof. Dr. Ali Erbaş da Diyanet İşleri Başkanlığı'na 25 yıl boyunca hizmet ettiği için mutluluk yaşadığını belirterek, "Bu süre zarfında din-i mübin-i İslam'ın hayat veren ilke ve değerlerini, insanımızla ve tüm insanlıkla buluşturmanın gayreti içerisinde olduk. İlk günden itibaren birlikte çalıştığımız çok kıymetli olan ve hepsini kardeşim olarak bağrıma bastığım hocalarımızla çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Resulullah Efendimizin bir vârisi olarak; kınayanın kınamasına aldırmadan, zorluklara göğüs gererek emanet aldığımız ve benden önceki 17 Diyanet İşleri başkanımızın adeta ilmek ilmek dokuyarak getirmiş olduğu noktadan bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte daha yukarılara taşımaya gayret ettik. Aldığımız dualar inşallah amel defterimizde karşımıza çıkacaktır" dedi. Prof. Dr. Erbaş, görevinidevrettiği Prof. Dr. Arpaguş'a başarılar diledi.