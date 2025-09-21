Bayrampaşa Başkanvekilliği seçiminde çifte standart! AK Parti harekete geçti: Hukuki süreci başlatıyoruz!

AK Parti yaşananlarla ilgili hukuki süreci başlattıklarını belirterek sosyal medyadan şu açıklamada bulundu:

Bugün Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği Meclis Üyelerimizin iradesi açık bir şekilde gasp edilmiştir.

Birinci turda Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın 19 oya karşı 18 oyla önde çıktı.

İkinci turda CHP'li Meclis Üyeleri tarafından mühürlenen zarflarda "yanlış yere mühür basıldı" gerekçesiyle, Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın'ın bir oyu geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda, "İbrahim Akın" yazısında "r" harfi eksik olduğu gerekçesiyle bir oy geçersiz sayıldı.

Son turda İbrahim Akın'a verilen oy, isminin yanındaki basit bir çizik gerekçe gösterilerek kanuna aykırı olarak iptal edildi.

Aynı turda CHP adayı İbrahim Kahraman'ın isminin yazılı olduğu pusulada ilk önce 'Akın' olarak yazılan yazının karalanarak 'Kahraman'a çevrilmesine rağmen bu oy geçerli kabul edildi.

Bu açık çifte standart sonucunda seçim 18-18 eşit gösterildi ve kura yoluyla CHP adayı "kazandı" ilan edildi.

Oysa gerçek tablo çok nettir: Cumhur İttifakı adayımız İbrahim Akın, 19'a 17 sonuçla seçimi kazanmıştır.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ



Cumhur İttifakı olarak itirazlarımızı meclis tutanaklarına geçirdik. Ayrıca, "geçerli oyu geçersiz, geçersiz oyu geçerli sayma" işlemlerine karşı İstanbul İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptali davası açıyoruz.



Hukuki sürecin her aşamasını kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşacağız.



CHP'nin adayı aynı zamanda Meclis Başkanı sıfatıyla oturumu yönetmiş ve tarafsızlığını kaybetmiştir. Bu yaklaşım, "Milli Şef" dönemini hatırlatan bir zihniyetin yansımasıdır.



Bayrampaşa halkının iradesini çarpıtarak masa başında sonuç üretmeye çalışan bu anlayışa karşı hem hukuki hem de siyasi mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.