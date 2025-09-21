Bayrampaşa Belediye başkanvekili belli oldu

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yerine Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde bugün yapılan Başkanvekili seçiminde Belediye Başkanvekili kura sonucuyla CHP'li İbrahim Kahraman oldu. 37 meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde yapılan dört tur seçimde AK Parti ve CHP arasında eşitlik bozulmayınca kura çekimine geçildi. Yapılan kura çekimi sonucunda CHP'nin adayı İbrahim Kahraman Bayrampaşa Belediye Başkanvekili oldu. Öte yandan 2, 3, ve 4. turlarda pusulada yer alan çizikler nedeniyle AK Parti'nin oylarının geçersiz sayılmasına rağmen 4. turda CHP adayının isminin pusulada karalanmasına rağmen oyun geçerli sayılması nedeniyle AK Parti'nin söz konusu seçimle ilgili yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yapacağı öğrenildi. Seçimli meclis oturumunu CHP'nin Adayı İbrahim Karaman yönetti.