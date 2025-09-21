CHP’de itirafçı krizi: Gürsel Tekin’in açıklamalarını Sözcü yayınlamadı

Şimdi soru şu, Hangi güç sizi bu 73 tane itirafçıyla ilgili dava açmasını engelliyor. İkinci soru bu 24 tane CHP üyesi ile ilgili işlem yaptınız mı? Neden yapamadınız? Partimizin yöneticilerin meşgul olması gereken bu meseledir. Biz burada partimiz ne kadar zor durumda olduğunu bildiğimiz için, partimizi bir an önce bu cendereden kurtarmanın peşindeyiz.