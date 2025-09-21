CHP’de itirafçı krizi: Gürsel Tekin’in açıklamalarını Sözcü yayınlamadı | Video

Tutuklu CHP’lilerin, 24 CHP’li itirafçı nedeniyle cezaevinde olduklarını dile getiren Gürsel Tekin’in sözleri Sözcü tarafından sansürlendi. Tekin’in canlı yayında dile getirdiği açıklamalar, programın YouTube yayınında yer almadı. İşte CHP'li Gürsel Tekin'in o sözleri...