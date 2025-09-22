Gazze’deki vahşeti anlatacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:80 yıl öncesinin koşullarını yansıtan Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının kendisine verilen asli görevleri ifa etmekte yetersiz kaldığını görüyoruz. Bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce Birleşmiş Milletler kürsüsünden "Dünya beşten büyüktür" diyerek ilan etmiştik. Aradan geçen sürede tespitimizin haklılığı defalarca teyit edildi. Birleşmiş Milletler reformu çabalarına hep destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnsanlığın vicdanını yansıtan, sorunları çözen, sorunların çözümüne katkı veren duruşumuzu Genel Kurul vesilesiyle bir kez daha vurgulayacağım.Görüşmelerin ilk gününde, 23 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Ayrıca Türkiye'nin bölgesinde istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslararası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak. Türkiye'nin çift başlı Selçuklu Kartalı'ndan ilhamını alan derin bir tasavvur, yaklaşım ve bakış açısıyla yürüttüğü dış politikasını bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkânı bulacağım.80. Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. Tabii, 14 yıllık kanlı ve karanlık bir dönemin ardından 8 Aralık Devrimi'yle özgürlüğüne kavuşan komşumuz Suriye'nin yeni yönetiminin de orada bulunması bizim için son derece sevindirici bir gelişmedir. İnanıyorum ki bu Genel Kurul, çok büyük acılar çeken, hürriyetleri uğruna gerçekten çok ağır bedeller ödeyen Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı huzura kavuşmalarına katkı yapar. Ziyaretimiz sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'le görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum.Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın katılımıyla tertiplenecek Gazze konulu bölgesel toplantıda, kardeş ülkelerin liderleriyle beraber Gazze'deki kanı durdurmak için atılabilecek ortak adımları değerlendireceğiz. New York'ta bulunduğum süre zarfında ayrıca Türk, Amerikan ve soydaş toplumu ile Türk ve Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğim. 25 Eylül Perşembe günü ise Washington'a geçerek değerli dostum Sayın Trump'la bir görüşme gerçekleştireceğiz. Görüşmemizde ticaret, yatırım, savunma sanayi başta olmak üzere ikili işbirliğimizi güçlendirecek konuları değerlendireceğiz. Bölgesel meseleler elbette gündemimizin ilk sırasında yer alacak. İki dost ve müttefik olarak yakın istişare ve koordinasyonumuzun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Sayın Trump'ın küresel barış vizyonuna ve bu uğurda ortaya koyduğu çabalara desteğimizi daha önce ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Bölgemizde barışın korunması, istikrarın güçlendirilmesi, çatışma ve gerilimlerin durdurulmasında biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor.Filistin bugüne kadar bölgede her zaman çok ciddi sıkıntılar yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Bizler de her zaman yanında olduk, olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii bütün bunlarla beraber dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı. Ama son dönemde, şu an itibarıyla Birleşmiş Milletler'de yaklaşık 140 ülke Filistin'i tanımış durumda. Bu tabii sevindirici. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu defa birkaç devletin daha Filistin'i tanıdığını göreceğiz. Bunlar da bizler için ayrıca sevindirici olacak. Temennimiz odur ki bu sayı ne kadar artarsa Filistin'in tanınmışlığı da o kadar süratle gelişecektir.Tabii uzun bir süre geçti. Ve bu uzun süreden sonra Suriye'nin kendi benliğine, bağımsızlığına kavuşmuş olması gerçekten bir komşumuz olarak bizleri de huzurlu kılmıştır. Bizler de bazı arkadaşlarımızın sürekli olarak Suriye'ye gidiş gelişi ve oradaki dayanışmamızın artması, Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. En son Katar'da Sayın Ahmet Şara ve Dışişleri Bakanı ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeyle birlikte ardından istihbarat başkanımızın bir Suriye ziyareti gerçekleşti. Yakın bir süre içerisinde de gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerek Dışişleri Bakanı'nı Ankara'da ağırlayacağız. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle de Amerika'da Türk Evi'nde onlarla bir araya gelme fırsatımız olacak. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız ve Suriye'nin her geçen gün daha da güçlenmesi için elimizden gelen bütün imkânları kullanacağız.BaşkanErdoğan, Özgür Özel'in iddialarının sorulması üzerine, "Ne pazarlığı yapmışız? Gazze konusunda, öyle mi? Gazze konusunda İstanbul'da kendisiyle (Trump'ın oğluyla) görüşüp bir pazarlık yaptığımızı iddia ediyor öyle mi? O da yanımızda mıydı? İnanmıyorsunuz bu tür şeylere, değil mi? Arkadaşlar, atalarımız sağıra hakaret istemem de 'Sağır duymaz uydurur' der. Bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Biz Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş, Türkiye–Amerika arasında bir görüşme yapacak olursak, bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok; Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız" dedi.