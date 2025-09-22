RTÜK TELE 1’in Başkan Erdoğan’ı hedef alan yayınına karşı harekete geçti: En ağır yaptırımlarla hesabı sorulacak!

Halkı kin ve nefrete sevk eden yayınlarıyla bilinen TELE 1 kanalı yine bir skandala daha imza attı. TELE 1'in Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinin konuşulduğu programda ekrana verdiği KJ sosyal medyada büyük tepki topladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuya ilişkin sosyal medyadan bir açıklamada bulundu:

Gazze'de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış açık bir saldırıdır.

"KİRLİ BİR PROVOKASYONDUR"

Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze'de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek; basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur.

"EN AĞIR YAPTIRIMLARLA HESABI SORULACAK"

Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, devletimizin vakarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrü boyunca sürdürmüş olduğu onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Hiç kimse, Türkiye'nin kararlı dış politikasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir.