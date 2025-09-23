Fransa Filistin devletini resmen tanıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı. BM'deki konferans'ta konuşan Macron, "Gazze'de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi. Bu konuda "Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz." diyen Macron, "Artık hiçbir şey Gazze'deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyo." şeklinde konuştu. "Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın "Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail'in haklarından bir şey eksiltmeyeceği" ve İsrail'in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.