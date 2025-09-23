Otel sahibinden pişkın savunma

Bolu Kartyalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel faciasında 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda başladı. Duruşma öncesi ise mahkeme salonunun dışına, facianın sembolü olan beyaz çarşaflar asıldı. Ayrıca ölenlerin anısına balonlar gökyüzüne bırakıldı. Sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül savunmasında, "Bu olayın olabileceğini bilseydim, ne ortaklarım, ne misafirlerim, ne eşim, ne çocuklarım ne de kendim kalırdım, oteli kendim kapatırdım" dedi. Ergül, "Otel müdürüyle ya da başkasıyla, 'Misafirleri uyandırmayın, yangını söndürün' tarzında bir haberleşmeniz oldu mu?" sorusuna ise "Kesinlikle öyle bir konuşmam olmadı" cevabını verdi. Bu sırada salondakilerden bir kişi, "Evet çünkü kendi çocuklarınızı alıp kaçtınız" diye bağırdı. Ergül'ün savunması sırasında salonda tansiyon yükselirken, bazı kişiler, "Katil" diye bağırdı. Sanıklardan Halit Ergül'ün damadı ve otelin yönetim kurulu üyesi Emir Aras da, "Yangının hızla yayılacağını bilsem çocuğumla eşimle otelde kalır mıyım? Görüntülerde yer alacağımı biliyordum. Çıkarken 'Yangın var' diye bağırdım. Kamera bizi arkadan çekiyor. Koridorun sonunda duman var ben o dumana odaklanmışım. Hatta konuşma kayıtlarında 'Alarmı açın' demişim" dedi. Aras'ın sözlerine müştekiler "Ses çıkartsanız bizim canlarımız yaşayacaktı. Katiller" diyerek tepki gösterdi.

KİMSE SORUMLU DEĞİLMİŞ

Halit Ergül'ün yönetim kurulu üyesi kızı Ceyda Hacıbekiroğlu ise "Depremden sonra nasıl binaların sağlamlığı kontrol ediliyorsa bizde de yangından sonra kontrol yapıldı. Diğer otelle ilgili 'Ne yapılması gerekiyorsa yapalım' dedik. Olaydan sonra birçok otelin kapatıldığını duyduk. Benim otelde yetkim ve sorumluluğum yok" dedi. Ceyda Hacıbekiroğlu'nun savunması sırasında müştekiler de tepki gösterdi. Otelin Muhasebe Müdürü Cemal Özer de savunmasında, itfaiye ile sadece denetime iştirak ettiğini ve bu yüzden 8 aydır tutuklu olduğunu iddia etti. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.