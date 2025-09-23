SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Türkevi’nden ayrıldı! BM Genel Kurulu’na hitap edecek

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma yapacak.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de binlerce masum insanı katleden İsrail'in soykırımına dikkat çekecek olan Başkan Erdoğan'ın birçok konuda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
TÜRKEVİ'NDEN AYRILDI
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere Türkevi'nden çıkış yaptı.
"ORTA DOĞU'DA ATILACAK HER ADIM HAYATİDİR"
Öte yandan Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Başkan Erdoğan, daha sonra Türkevi önünde bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alınacak olmasına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var.