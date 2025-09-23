Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki soykırımı BM Genel Kurulu'nda fotoğraflarla anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki soykırımını fotoğraflarla anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Henüz 2-3 yaşındaki elleri kolları bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir. Hangi vicdan buna sessiz kalabilir?" dedi. Erdoğan, Gazze'de bir önce ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, dünya liderlerine "Gelin sizler de adım adım cesaretinizi gösterin, insanlık görevinizi yerine getirin." çağrısında bulundu.