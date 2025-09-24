CHP’li Berhan Şimşek’ten Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na sert sözler: Partiyi holding Özel’i CEO yaptılar!

Berhan Şimşek, kendisi hakkında atılan tweetlere atıf yaparak, "Her türlü fake hesaplarla soyumuza sopumuza laf etmeyin, yiğit adamsanız tweet attığınızda telefonunuza da verin, istediğiniz yerde istediğiniz koşullarda sizinle yan yana gelirim. Ağa babanız kim, parayı veren kim sizi taşıyan kim?" dedi.

"PARTİM İKTİDAR OLACAKSA OLMASIN"

Şimşek, "Sizin oylarınızla benim partim iktidar olacaksa olmasın. Bu parti ne Kılıçdaroğlu ne Barış ne ben ne de diğer arkadaşlar biz şaibeli kurultayla mahkeme koridorlarına, pavyona düşürmedik. Partilileri birbirlerine düşürdüler." ifadelerini kullandı.