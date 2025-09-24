İzmir’de caddeler çöpten geçilmiyor

İzmir'in Buca ilçesindeki işçi eylemi bitti, ancak çöp çilesi bitmedi. İlçe sakinleri, "Salgın hastalık riski var, bir an önce kaldırılsın çöpler" diyerek tepki gösterdi. Geçen hafta Buca Belediyesi'nde görev yapan yaklaşık 2 bin işçinin maaşlarını ve toplu sözleşmeden kaynaklanan geriye dönük alacaklarını alamadıkları için başlattığı iş bırakma eylemi sona erdi. İşçilerin işbaşı yapması ile birlikte ilçenin cadde ve sokaklarında oluşan çöp dağları belediye ekipleri tarafından kaldırılmaya başlandı. Ancak ekipler 24 saat esasına göre vardiyalar halinde çalıştığını açıklasa da ilçenin birçok yerinde çöplerin çoğu halen kaldırılmadı. Hafta sonu hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çöp yığınlarından etrafa kötü koku yayıldığını belirten vatandaşlar, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a tepki gösterdi. İlçe sakinleri, "İlçemiz daha önce doğal güzellikleri ve yetişen ürünleri ile anılırken şimdi toplanmayan çöplerle anılır hale geldi. Buca bunu hak etmiyor. Toplanmayan çöpler insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor" dedi.