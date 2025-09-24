Karşıyaka’da belediye işçileri süresiz iş bıraktı

İzmir'in Buca ilçesinde çöp dağlarının oluşmasına neden olan maaş krizi bu sefer de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde yaşanıyor. Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı Kent A.Ş ve Personel A.Ş'de çalışan yaklaşık 1800 işçi 5 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile süresiz iş bıraktı.

Belediye şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, Kent A.Ş işçilerinin 5 aydır, Personel AŞ çalışanlarının ise ağustos ayı maaşının yatırılmadığını, 2024'te imzalanan toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmediğini söyledi.



ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

Belediye yönetiminin işçilere çözüm odaklı yaklaşımda bulunmadığını belirten Akdoğan, "Belediye Başkanı ve yönetimi yapılan görüşmede, Kent AŞ ve Personel AŞ'nin alacaklarıyla ilgili somut bir adım atmamıştır. Bugün itibarıyla tüm birimlerde süresiz iş durdurma, bireysel iş edinmeme hakkımızı kullanmaktayız. Karşıyaka halkından özür diliyoruz. Çöplerin toplanmaması konusunda sorumlu bizler değiliz" dedi.