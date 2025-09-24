Kontrol tesisleriyle taşkın riski azaltılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde yapılan "Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi"nin tanıtım toplantısında, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 4 ildeki sel ve taşkın felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yumaklı, "Bu taşkınlar, küresel iklim değişikliğinin madalyonun diğer yüzünde kalan kısmı" diye konuştu. Bu yıl yağışların mevsim normallerinin yüzde 26 ve geçen yılki yağışların yüzde 28 altında gerçekleştiğini dile getiren Yumaklı, yağış grafiğinin son 5 yılda 4 kez ortalamanın altında kaldığını söyledi. Su stresi altında olan bir ülke olarak suya yönelik politikaları yönetmek durumunda olduklarını dile getiren Yumaklı, son 23 yılda su ve sulamaya 3,4 trilyon lira kaynak aktararak 11 bine yakın eseri hizmete aldıklarını belirtti. Yumaklı, sulanan arazi miktarının yüzde 50, su depolama hacminin yüzde 38, yıllık içme suyu miktarının da 2,7 kat arttığını ifade etti.

321 TESİS HİZMETE ALINACAK

Bu yıl içinde 321 tesisi daha hizmete alacakları bilgisini veren Yumaklı, kapalı sulama şebeke oranının yüzde 6'dan yüzde 38'e yükseltildiğini söyleyerek sulama projelerinin özellikle enerji ihtiyacını yerli ve temiz kaynaklarla karşılama yolundaki projelerin de devam ettiğini belirtti. Özellikle Taşkın Erken Uyarı Sistemi'nin taşkınlara ve sellere karşı zamanında uyarması konusunda önemli bir mesafe katedildiğini dikkat çeken Yumaklı, "Şu ana kadar bütün Türkiye çapında 533 uyarı sistemi tesis edilmiş durumda" dedi. Dünya Bankası finansmanıyla Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi'nin yürütüleceğini belirten Yumaklı, "600 milyon dolarlık bir kaynakla ülkemizin dört bir tarafında taşkın kontrol tesisleri inşa edeceğiz. Kuraklık bileşeninde ise, Ceyhan Havzası'nı pilot bölge seçerek kuraklık tahmin ve erken uyarı sistemini oluşturacak ve ülke geneline yaygınlaştıracağız. Bu projeyle ülkemizin taşkın ve kuraklık hadiselerine karşı direncini de artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



ÇIĞDA MAHSUR KALAN 15 KİŞİ KURTARILDI

Çamlıhemşin-Ayder Yaylası yolu, sel ve heyelan sonrası yapılan çalışmalarla kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle 100'den fazla turist güvenli bölgeye tahliye edildi. Binlerce personel, selin yaralarını sarmak için temizlik, altyapı onarımı ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Rize Çamlıhemşin'de karla mücadele sırasında 6 aracın üzerine çığ düştü. Kamyonet uçurumda asılı kaldı. AFAD ekipleri, mahsur kalan 15 kişiyi kurtardı. Çığ kaldırma ve yol açma çalışmaları devam ediyor.