50 bin dolara vatandaşlık sattılar

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, CİMER üzerinden gelen bir ihbarla başladı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, yabancılara Türk vatandaşlığı sağlamak için hayali para trafiği üzerinden muvazaalı satış yapıldığı, yüksek bedelli sahte ekspertiz raporları düzenlendiği ortaya çıktı. Soruşturmada şüphelilerin kendi aralarında "Babatak" adını verdikleri yöntemle, aslında el değiştirmeyen gayrimenkulleri yüksek bedelli satış gibi gösterdikleri tespit edildi. Yabancılara, işlemin sonunda taşınmazların geri verileceği taahhüt edilerek muvazaalı satış yapıldığı belirlendi. Bu yöntemle 451 yabancıya satış gösterildi, aileleriyle birlikte toplam 1198 kişinin usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandığı ortaya çıktı.

BABATAK NEDİR?

"Babatak" örgütün yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırmak için kullandığı bir yöntem. Bu yöntemde gerçekte el değiştirmeyen gayrimenkuller sahte ekspertiz raporlarıyla satılmış gibi gösteriliyor, vatandaşlık alındıktan sonra taşınmaz eski sahibine iade ediliyor ve işlemi taahhüt senetleriyle güvence altına alınıyor. Örgüt üyeleri bu usulsüz sistemi kendi aralarında "Babatak" adıyla kodluyor.

GİZLİ TANIK ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmada gizli tanık beyanları kritik rol oynadı. Tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün kendi kayıtlarına ulaşıldı. MASAK raporlarıyla para hareketleri incelendiğinde, yaklaşık 181 milyon dolar döviz girişinin gerçekleşmediği, devletin ciddi zarara uğratıldığı tespit edildi. Yasadışı vatandaşlık işlemlerinin ortalama 50 bin dolar karşılığında yapıldığı öğrenildi.