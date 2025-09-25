Bakan Tunç, 11 ilin baro başkanı ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara, Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde, Sivas ve Yozgat Barosu Başkanlarıyla Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç "Yargının kurucu unsuru, demokrasinin temellerinden olan hak arama hürriyetinin teminatı avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmalar ile önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz düzenlemeler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişmelerinde önemli bir paydaş olan avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıran adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Baro başkanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.