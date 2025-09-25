Görüşmeye damga vurdu: Erdoğan ve Macron arasında esprili diyalog!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.
Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye'nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul'da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti. Macron'u Filistin'i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu kaydetti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye'deki son durum, Avrupa'da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da yer aldı.
GÖRÜŞMEYE DAMGA VURDU
Görüşme öncesindeki karşılama sırasında yaşanan ilginç diyalog ise dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın Macron'a "Nasılsınız?" diye sorması üzerine, Fransız lider "İyiyim" yanıtını verdi. Erdoğan ise bu cevabın ardından gülümseyerek, "İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ve Macron arasında esprili diyalog: "İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" | Video