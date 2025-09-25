Başkan Erdoğan ve Macron arasında esprili diyalog: "İyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" | Video

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde ise keyifli dakikalar yaşandı. Başkan Erdoğan, Macron'a "Nasılsınız?" diye sordu. Macron'un "İyiyim" cevabı sonrası ise Erdoğan, "İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki" karşılığını verdi.