Son dakika | Rekabet Kurumu’ndan Spotify’a soruşturma! ’Algoritma ayrımcılığı’ vurgusu

Son dakika! Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Müzik sektöründe son yıllarda hız kazanan dijital dönüşüm, dinleyicilerin abonelik ücreti ödeyerek ya da reklam izleyerek istedikleri şarkıya anında ulaşabildikleri çevrim içi müzik platformlarını günlük yaşamımızın önemli bir parçası haline getirdi. Alışkanlıklarımızı köklü biçimde değiştiren bu platformlar, müzik endüstrisindeki rekabet dinamiklerini de etkiledi.
Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurulu tarafından çevrim içi müzik akış hizmeti sunan SPOTIFY hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.https://t.co/MCEHr487EJ#RekabetHaber #RekabetHukuku #Haber #Güncel pic.twitter.com/z0GCwaqXEk— rekabethaber (@rekabethaber) September 25, 2025
Soruşturma iki temel iddia üzerine yoğunlaşacak:
AYRIMCILIK İDDİASI
Spotify'ın müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı incelenecek.
YIKICI FİYATLAMA İDDİASI
Spotify'ın Türkiye'de belirlediği abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği de soruşturma kapsamında incelenecek.