Ankara Büyükşehir'deki konser vurgununda şok detaylar! "Mansur Yavaş'ın izni olmadan yapılmazdı"

İtirafçı şüpheli konser onay şemasına ilişkin de önemli ifadelerde bulundu. Konser alımlarındaki tüm usulsüzlüklerden (Kültür Daire İşleri Başkanlığı) Haluk Erdemir'in de bilgisi olduğunu ifade etti.

Şüpheli, "Planlanan konser önce Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na iletilir daha sonra konser planlaması Mansur Yavaş'a iletilirdi" dedi. Şüpheli, "Mansur Yavaş ve Nevzat Uzunoğlu'nun izni olmadan bu konserler kesinlikle yapılmazdı' ifadelerini kullandı.