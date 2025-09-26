Ankara Büyükşehir'deki konser vurgununda şok detaylar! "Mansur Yavaş'ın izni olmadan yapılmazdı"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
"KONSER FİYATLARI UÇUK RAKAMLARA ÇIKTI"
CNN-Türk'ün haberine göre; şüphelilerden birinin etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmak istediği kaydedildi. 2007-2025 yılları arasında Kültür Dairesi Başkanlığında görev yapan şüpheli "2024 yılının başlarında teknik fiyatlar ve sanatçı konser fiyatları uçuk rakamlara çıktı" dedi. Fiyatın uçuk olmasının nedeninin ise firmayla Hacı Ali Bozkurt adlı şahsın kendi aralarındaki pazarlığından ötürü olduğunu belirtti.
İtirafçı şüpheli konser onay şemasına ilişkin de önemli ifadelerde bulundu. Konser alımlarındaki tüm usulsüzlüklerden (Kültür Daire İşleri Başkanlığı) Haluk Erdemir'in de bilgisi olduğunu ifade etti.
Şüpheli, "Planlanan konser önce Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na iletilir daha sonra konser planlaması Mansur Yavaş'a iletilirdi" dedi. Şüpheli, "Mansur Yavaş ve Nevzat Uzunoğlu'nun izni olmadan bu konserler kesinlikle yapılmazdı' ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA GEÇMİŞİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.