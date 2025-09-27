Emine Erdoğan’dan New York mesajı: Daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz

Dünya liderleri BM Genel Kurulu için bir araya gelirken lider eşleri için de özel programlar düzenlendi. Emine Erdoğan, hem katıldığı etkinliklerle hem de verdiği mesajlarla dikkat çekti.

Emine Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" etkinliğinde lider eşlerine Anadolu'nun kültürel mirasını tanıttı. Aynı gün BM Genel Merkezi'ndeki "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" programında söz aldı.

"Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisinin açılışını yaparak su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekti. BM Genel Merkezi'nde düzenlenen bir başka etkinlikte, çocukluk çağı kanserleriyle mücadele konusuna değindi.

Emine Erdoğan "Filistin davası başta olmak üzere aile, çocuk, çevre ve kültürel zenginlikler için gayret gösterdik. Daha adil ve yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.