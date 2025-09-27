Sahte araç ilanıyla dolandırdılar

İstanbul Güngören'de yaşayan Kenan İ. (28), internet üzerinden bir siteden araç almak için iletişime geçtiği Süleyman Can C. (21) ve Yunus Emre M. (23) tarafından 850 bin TL dolandırıldı. Kenan İ., araç almak için internet üzerinden bulduğu bir ilanla ilgili şahıslarla iletişime geçti. Bu kişiler aracın gerçek sahibi değil dolandırıcılardı. İki şüpheli Kenan İ.'ye aracın sahibi Yiğit Alp Z.'nin kuzenleri olduğunu söyledi. Yiğit Alp Z.'ye de telefonla ulaşan şüpheliler, aracı alacak kişinin arkadaşları olduğunu söyledi. Kenan İ., 850 bin TL'yi Süleyman Can C.'ye gönderdi. Para kısa süre sonra da Yunus Emre M.'ye ardından da kripto varlıklara aktarıldı. Paranın kendisine gelmediğini söyleyen Yiğit Alp Z., devri gerçekleştirmeyince Kenan İ. dolandırıldığını anlayarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şüpheliler Süleyman Can C. ve Yunus Emre M.'nin 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis talep edildi.