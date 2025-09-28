KKTC’de başörtüsü kararını meclis verecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ortaokullarda başörtüsü yasağını kaldıran Bakanlar Kurulu kararı, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 2025 yılının Mart ayında alınan karar, Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin başörtüsüyle okula alınmaması üzerine KKTC Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle hayata geçirilmişti. Ancak karar, öğretmen sendikası ve muhalefet tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, kararın laikliğe aykırı olmadığını, fakat Bakanlar Kurulu'nun bu konuda yasa yapma yetkisi bulunmadığını belirterek, düzenlemeyi usul yönünden iptal etti. Yüksek Mahkeme, yasama yetkisinin Meclis'e ait olduğuna dikkat çekti. Kararın ardından gözler yeniden KKTC hükümeti ve Meclis'e çevrildi. SABAH'ın ulaştığı hükümet kaynaklarına göre, 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak olan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde başörtüsü yasağını kaldırmaya yönelik kanun teklifi sunulacak. Hükümet, yasağın kalıcı olarak kaldırılması için gerekli yasal düzenlemeyi Meclis yoluyla gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından gözler KKTC hükümeti ve Meclis'e çevrildi. SABAH'ın ulaştığı hükümet yetkilileri, 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak Meclis'te başörtüsü yasağını ortadan kaldırmaya yönelik kanun teklifi sunacaklarını ve sorunu bu yolla kökten çözme yolunu izleyeceklerini belirtti.