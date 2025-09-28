Preveze gururu

Barbaros Hayreddin Paşa liderliğindeki Osmanlı Donanması'nın Cenevizliler komutasındaki Haçlılar'ı yenerek Akdeniz'de Türk hâkimiyetini belirlediği 27 Eylül 1538 tarihli Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü etkinliklerle kutlandı. Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 gemi ile İstanbul Boğazı'ndan vatandaşların alkışlarıyla geçiş yaptı.

Beşiktaş'taki Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi ziyaret edildi. Anıta çelenk bırakıldı. Denizciler Preveze Zaferi'nin anısına atış yaptı. Başkan Erdoğan, sosyal medya mesajında "Şanlı Preveze Deniz Zaferimizin yıldönümü ile

Deniz Kuvvetleri Günü'nü yürekten tebrik ediyor, bu destansı zaferle Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman leventlerini rahmetle yâd ediyorum. Mavi Vatan'ımızın savunucusu kahraman denizcilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.