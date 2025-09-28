Sıfır Atık projesi küresel harekete dönüştü

Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Dünya ortak evimiz" sloganıyla 27 Eylül 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi "8'inci Yılında 8 Milyar İnsan İçin" sloganıyla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje Türkiye'nin çabalarıyla küresel bir harekete dönüştü. Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile 8 yılda çevreden enerjiye, sera gazı salımından depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı.

15 BİN İMZA

Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı proje, Emine Erdoğan'ın çalışmalarıyla BM nezdinde kabul gördü. BM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamada 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edildi.

Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda "Sıfır Atık" konulu özel oturumda konuşan ilk Türk lider eşi oldu. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na 114 ülkeden 15 binin üzerinde imza atıldı. Emine Erdoğan, Sıfır Atık'ın 8'inci yılı için yayımladığı mesajda "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ilanı, BM çatısı altında başkanlığını yürüttüğüm Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun kurulması ve ülkemizde Sıfır Atık Vakfı'nın faaliyete geçmesiyle ne mutlu ki

Sıfır Atık projesi, tüm dünyanın sahiplendiği ortak bir değer olmuştur. Bugün daha temiz bir gelecek için çarpan milyonlarca yüreğin ortak dili 'Sıfır Atık'tır" ifadelerini kullandı.