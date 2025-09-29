Can Holding’in patronu Kemal Can tutuklandı

İstanbul, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Can Holding'e yönelik 'kara para aklama', 'kaçakçılık' ve 'dolandırıcılık' soruşturması kapsamında firari olarak aranan ve 25 Eylül'de gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Kemal Can, çıkarılıdığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ve "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından tutuklandı. Soruşturma kapsamında holdig yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 5 şüpheli tutuklanırken, Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Tutuklanan Kemal Can'ın kardeşi Mehmet Şakir Can ise firari olarak aranıyor. Operasyonda Can Holding'e ait 121 şirkete el konulmuştu.