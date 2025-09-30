Balkanlar’da en beğenilen lider Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan ülkelerinde yapılan ankette en beğenilen ülke lideri oldu. Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü tarafından Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ'da yapılan ankette "Gelecekte ülkenizi yönetmesi için nasıl insanlara ihtiyacımız var?", "Ülkeniz için en önemli müttefik olarak hangi ülkeyi görüyorsunuz?" ve "Aşağıdaki dünya liderleri ve bölgesel liderler hakkında çok olumsuz, biraz olumsuz, biraz olumlu ya da çok olumlu bir görüşe sahip misiniz?" gibi sorular soruldu.

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan en yüksek oranı aldı. Sırbistan'da Rus lider Putin, Karadağ'da ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in arkasından ikinci sırada yer aldı. Ülkelerin toplam ortalamada ise en yüksek oran Başkan Erdoğan'a çıktı. Bosna Hersek'te ankete katılanların yüzde 62'si Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu düşüncelere sahip olduklarını ifade ederken Kosova'da bu oran yüzde 77, Kuzey Makedonya'da ise yüzde 75 çıktı. Ankete Bosna Hersek'ten 1219, Kosova'dan 1164, Karadağ'dan 1020, Kuzey Makedonya'dan 1221, Sırbistan'dan ise 1216 kişinin katıldığı bildirildi.