FETÖ’den ihraç edilen eski hakim Yaşar Akyıldız hakkında mütalaa açıklandı

Eski hakim Yaşar Akyıldız'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içerisinde yer aldığı gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Akyıldız ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, tanıkların dinleneceğini bildirerek Tanık E.K'ye söz verdi. Tanık E.K, sanık Yaşar Akyıldız'ı tanımadığını belirterek, "2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) bağımsız aday listesinde adını görmüştüm. Örgüt bize bağımsız adaylara oy verin dedi. Kendisini aile mahkemesinde görevli hakim olarak biliyordum. Örgüt bize Yaşar beyin reklamını yapmamızı söyleyerek, 'Çok iyi bir hukukçudur, aile mahkemesine bakar, gece gündüz aradığınızda size geri dönüş yapar deyin.' dediler. Bize aynı zamanda 'Bağımsız adaylara oy isteyin.' şeklinde talimat gelmişti." dedi. Akyıldız, tanık beyanlarına karşı "Ben genç arkadaşları tanımıyorum. Tanıkların yönlendirildiğini düşünüyorum. Planlanmış şekilde söylenmiş ifadeler." beyanında bulundu.

"KİMSE BANA YARDIMCI OL DİYE TALİMATTA BULUNMADI"

Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan "Şahin" kod adlı gizli tanık, "Muharrem K. il imamımızdı. Muharrem beni Yargıtaya, Nazım K'nin yanına yönlendirdi. Yaşar Akyıldız'ın da orda olacağı söylenmişti. Ama orada değildi. Nazım K, Yaşar Akyıldız'a benim hakkımda 'iyi bir insan' diyerek, iş konusunda tayinime yardımcı olmasını söylemiş." dedi. Sanık Akyıldız ise, "Gizli tanığın anlattığı olayları hatırlamıyorum. Kimse bana 'Şu kişiye yardımcı ol' şeklinde talimatta bulunmadı. Nazım K'nin yanına gidip zaman zaman oturduk fakat bana hiçbir yönlendirmede bulunmadı." ifadelerini kullandı.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Görüşü sorulan savcı mütalaasında, sanık Akyıldız'ın, silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan kapalı devre kriptolu iletişim ve haberleşme programı ByLock programını kullandığı, devletin yargı erkine sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ederek HSYK üyeliğine aday olduğunun anlaşıldığı, adaylık sürecinde örgüt adına oy topladığı, seçim için örgütsel toplantıların düzenlenmesine imkan sağladığının tespit edildiği, bu toplantılarda görev almak ve yargı erkine sızma amacı doğrultusunda diğer örgüt üyesi hakim ve savcıları organize etmek gibi örgütsel faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyanın geldiği aşamada dinlenilmeyen tanıkların dinlenmelerinden ayrı ayrı vazgeçilmesine karar vererek, sanık ve avukatının yazılı savunmalarını sunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 30 Ekim'e ertelendi.