Başkan Erdoğan TBMM Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 4. yasama yılında sizleri muhabbetle selamlıyorum. Meclisimizin yeni yasama yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Gazi meclisimizin tüm mensuplarına şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki yaklaşık 10 ay boyunca, teklifleriyle, önergeleriyle, ufuk açıcı değerlendirmeleriyle, yasama faaliyetlerine katkı sunacak her bir parlamenterimize şimdiden minnettarlığımızı belirtiyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, aslolan milletin ve memleketin eserleridir.

Millete ve memlekete hizmet yolunda hepimiz biriz beraberiz. Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz ve beraberiz.

Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır.

TBMM Gazi bir meclistir.