Başkan Erdoğan'dan TBMM'de flaş açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'dan TBMM'de flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı Türkiye'nin her zaman Gazzelilerin yanında olduğunu dile getirerek, "Ne şahsımız ne de birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız, birileri gibi Filistin davasıyla 2 yıl önce tanışmadık; biz bu davaya ömrümüzü adadık. Allah izin verirse son nefesimize kadar da Filistin'in ve ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif'in hakkını korkusuzca savunmaya devam edeceğiz. Şundan hiçbir şüphe duymuyorum: İnşallah tarih, Gazze'deki bu omurgalı duruşumuz sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni çağının vicdan abidesi olarak altın harflerle yazacaktır." ifadelerini kullandı.