Ortak alfabenin kültür köprüsü

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İlyas Topsakal, "Bugün Cemile'nin ortak Türk alfabesiyle yayımlanması, yalnızca kültürel bir yayın değil, Türk halklarının birlikte okuduğu, birlikte hissettiği ve aynı geleceğe omuz omuza yürüdüğü bir dönüm noktasıdır" ifadesini kullandı. Topsakal, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen, Cengiz Aytmatov'un eseri "Cemile'nin, ortak Türk Alfabesi ile hazırlanan özel basımı" ile "Ulu Bozkırın Ruhu-Türk Dünyası Ressamları Cengiz Aytmatov'u Anıyor" temalı uluslararası resim sergisinin tanıtımında yaptığı konuşmada, milletleri ayakta tutan en büyük gücün kültür olduğunu söyledi. Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca kültürel değerlerine sarılarak varlığını koruduğunu, destanlarıyla, sanat eserleriyle, edebiyatıyla geleceğe yürüdüğünü kaydeden Topsakal, bugün mirasın Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıyla daha da kurumsallaşıp, gönül köprüleriyle geleceğe taşındığını belirtti.

GELECEĞE UZANAN MEŞALE

Bu miras neticesinde, Türk dünyasının kültürel tarihinde altın harflerle yazılacak bir gün yaşadıklarını aktaran Topsakal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cengiz Aytmatov Enstitüsü olarak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendi'nin himayelerinde, Türk milletinin gönül bağlarını pekiştiren tarihi bir adımı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Ortak geçmişimizin hafızası ve ortak geleceğimizin teminatı olan edebiyatımızın ve tüm insanlığın evrensel yazarı Cengiz Aytmatov'un en güçlü eserlerinden biri olan Cemile adlı eseri, ilk kez ortak Türk alfabesiyle okurlarıyla buluşacak. Artık Cemile yalnızca bir kitap değil, milletimizi aynı duygularda, aynı kelimelerde, aynı satırlarda buluşturan bir kültür köprüsü, geleceğe uzanan bir birlik meşalesi olmuştur."

KÖKLÜ BİR GEÇMİŞ

Ortak alfabe düşüncesinin, köklü bir geçmişe dayandığını dile getiren Topsakal, şunları kaydetti: "Bu alfabe, Türk milletinin farklı coğrafyalarda yaşayan evlatlarını aynı kelimelerde buluşturacak, ortak edebiyatın ve ortak bilimin zeminini oluşturacak, sanatta ve kültürde tek bir yürek gibi atmasını sağlayacaktır." Topsakal, gelinen noktada ortak alfabenin, sadece harfleri değil, geçmişin mirasını, bugünün birliğini ve yarının ortak geleceğini birleştiren kültürel köprü haline geldiğini belirtti. Bu köprünün ilk somut adımının Cengiz Aytmatov'un Cemile adlı romanı olduğunu vurgulayan Topsakal, şunları paylaştı: "Cemile, yalnızca Kırgız edebiyatının değil, bütün Türk dünyasının ortak ruhunu yansıtan bir başyapıttır. Bugün Cemile'nin ortak Türk alfabesiyle yayımlanması, yalnızca kültürel bir yayın değil, Türk halklarının birlikte okuduğu, birlikte hissettiği ve aynı geleceğe omuz omuza yürüdüğü bir dönüm noktasıdır. Cemile'nin aynı eserde hem Türkiye Türkçesi hem de Kırgız Türkçesinde belirlenen ortak alfabe ile yayımlanması geleceğe dair büyük bir anlam taşımaktadır. Bu adım, genç nesillerin ortak bir yazı üzerinden birbirini daha iyi anlamasına, ortak kimlik bilincinin güçlenmesine, eğitim ve bilim alanında işbirliklerinin artmasına, kültürel mirasın tek bir ortak dille gelecek kuşaklara aktarılmasına hizmet edecektir. Ortak Türk alfabesi ve Cemile'nin buluşturduğu bu tarihi adım, ulu bozkırın ruhunun yeniden dirilişidir. Yüzyıllar boyunca atalarımızı bir arada tutan, destanlara, şiirlere ve türkülere ilham olan o engin bozkır ruhu, bugün aynı harflerle yeniden can bulmaktadır."