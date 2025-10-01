Sağlık Bakanı Memişoğlu, saha taraması sonuçlarını SABAH’a açıkladı: Şişmanların yüzde 25’i obez

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD NewYork'taki Türkevi'nde SABAH Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Boy-kilo ölçümlerinden erken teşhis uygulamalarına, sigara içilen yerlerin yoğun olduğu noktalarda başlatılan sigara timlerinden ABD ve Çin temaslarına kadar pek çok konuda bilgi veren Memişoğlu, şunları söyledi:

10 MİLYON KİŞİ: 10 milyonu aşkın kişinin boy-kilo ölçümü yapıldı. Yüzde 30'u ancak normal kiloda olan bir toplumuz. Kalan yüzde 70 içinde yüzde 25 obez. Sosyal medyada Adanalı gençlerin skecine rastladım. Abur cubur yakalıyorlardı. Çocukları bulup aradım. Korktular 'Suç işlemedim' dediler. Tebrik etmek için aradığımı söyledim. Esasında amacımıza ulaştık. Toplumda farkındalık oluşturduk. Kilosu olan bireyin bu durumunun hayatını zorlaştırdığını fark etmesi lazım. Dünyada tansiyondan, kalp rahatsızlıklarından senede 17 milyon insan hayatını kaybediyor.

OTİZM TARAMASI DA MEVCUT: Otizm taraması da gerçekleştiriyoruz. 3 yaşına kadar çocukları tarıyoruz. Otizmi 3 yaşına kadar tespit ederseniz, çocuk normal yaşantıyla hayatını sürdürebiliyor.

ERKEN TEŞHİS FIRSATI: Tarama programlarımız sayesinde 1 Temmuz 2024-30

Ağustos 2025 tarihleri arasında 7 milyonun üzerinde insana kronik hastalık teşhisi koyduk. Kanser taraması da yapıyoruz. Bir sene içinde (1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025) 19 bin insan erken tanı aldı, tedavilerine başladı.



SAĞLIK SİSTEMİMİZİ DÜNYAYA ANLATTIM



(Bakan Memişoğlu) Birleşmiş Milletler oturumunda, küresel sağlık gündeminin en önemli başlıklarından bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilgili söz aldım. Gelişmiş ülkelerde bulaşıcı olmayan hastalıklar en büyük ölüm sebebi. Hastalıkların nedenleri arasında insanoğlunun yaşam tarzı etkili. Ülkemizde hayata geçirdiğimiz koruyucu sağlık modelini, insanların bize gelmesini beklemeden tarama programları düzenlediğimizi anlattım. Amerikalı işadamlarıyla temaslarda bulundum.

SAĞLIĞA YATIRIM İÇİN FİKİR PORTALI



Kasımda üretim konusunda yeni portal açıyoruz. Sağlıkla ilgili fikri olan sayfaya girecek. Faydalıysa ona finansör bulacağız. Mesela ticaret adamı sağlığa yatırım gerçekleştirmek istiyor. Firmanın özelliklerini bildirecek. Neye yatırım yapması gerektiğini önereceğiz.

GELENEKSEL TIPTA ÇİN'LE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ



Çin'de geleneksel tıp çok yaygın. Türkiye'nin modern sağlık altyapısı ile Çin'in yenilikçi üretim kapasitesi birleştiğinde küresel ilaç ve sağlık pazarında yeni güç ortaya çıkacak. Çin ile geleneksel tıpla ilgili işbirliğine gideceğiz.

SİGARA BAĞIMLILIĞIYLA SAHADA MÜCADELE EDİYORUZ



Toplumun 3'te 1'i sigara kullanıyor. Anketlere göre her 100 kişiden 90'ı sigara bırakmak istiyor ama bahanelere sığınıyor. O nedenle boy-kilo ölçümlerindeki gibi sahaya çıktık. İnsanlara ceza vermek yerine sigaranın zararlarını anlatıyoruz. Kafe, sokak ve restoranların yoğun olduğu yerlerde mobil sigara bırakma araçları bulunuyor. Tütün bağımlılığı tedavisinde eğitim almış, sigara bırakma sertifikası olan hekimler, sağlık çalışanları, kişilerin Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi'yle bağımlılıklarını ölçüyor.

SMA İLACI 2026'DA ÜRETİLECEK



2026'NIN ilk yarısında, Tekirdağ'da SMA ilacı üreteceğiz. DMD gibi nadir diğer hastalıklarla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Kansere karşı savaşmak için hastanın bağışıklık sistemini yeniden hedefleyen Car T Cell tedavisini ülkemizde uygulayacağız. Radyolojiyle ilgili akıllı sistem getireceğiz. Sistemdeki bütün isteklerin kendi kendine doğru olup olmadığı, sonuçların ne olduğu yazılacak. Bütün radyolojik görüntüleri kontrol edeceğiz.

TURİSTLERE CHECK-UP: 60 milyon turisti check-up'tan geçirebiliriz. Antalya'da pilot bölge olarak çalışacağız.