Sumud Filosu’nda saldırı alarmı: 12 İsrail gemisi filoya yaklaşıyor

Giriş Tarihi: 1.10.2025 20:04 Son Güncelleme: 1.10.2025 20:28

Son dakika haberleri: Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu, İsrail'e ait 12 geminin filoya yaklaştığını duyurdu. Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Birkaç saat içinde saldırı olabilir" dedi.

Son dakika haberleri: Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu, İsrail'e ait 12 geminin filoya yaklaştığını duyurdu.

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE SALDIRI OLABİLİR"

Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Birkaç saat içinde saldırı olabilir. Yardımları Gazze'ye ulaştıracağız" dedi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

