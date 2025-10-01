Sumud Filosu’nda saldırı alarmı: 12 İsrail gemisi filoya yaklaşıyor

Son dakika haberleri: Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu, İsrail'e ait 12 geminin filoya yaklaştığını duyurdu.
"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE SALDIRI OLABİLİR"
Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Birkaç saat içinde saldırı olabilir. Yardımları Gazze'ye ulaştıracağız" dedi.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU
Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.