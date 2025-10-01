Video Haber Sumud Filosu'nda saldırı alarmı
Sumud Filosu'nda saldırı alarmı

Sumud Filosu'nda saldırı alarmı

01.10.2025 | 20:55

Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu, İsrail'e ait 12 geminin filoya yaklaştığını duyurdu. Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Birkaç saat içinde saldırı olabilir" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sumud Filosu’nda saldırı alarmı 06:10
Sumud Filosu'nda saldırı alarmı 01.10.2025 | 20:55
Vize engeli değil, vicdansızlık! 03:05
Vize engeli değil, vicdansızlık! 01.10.2025 | 20:14
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve DEM Parti Eş Başkanları ile görüştü | Video 00:14
Başkan Erdoğan, Bahçeli ve DEM Parti Eş Başkanları ile görüştü | Video 01.10.2025 | 16:03
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de flaş açıklamalar | Video 45:50
Başkan Erdoğan'dan TBMM'de flaş açıklamalar | Video 01.10.2025 | 15:26
Son Dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de anlattı: Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi nasıl olacak? | Video 18:05
Son Dakika | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de anlattı: Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi nasıl olacak? | Video 01.10.2025 | 12:48
Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı: Gazze’de insanlık kazanacak! | Video 06:45
Cansın Helvacı gözyaşlarını tutamadı: "Gazze'de insanlık kazanacak!" | Video 01.10.2025 | 09:58
SON DAKİKA: ’Sumud Filosu’ Gazze’ye çok yaklaştı! | Video 14:59
SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video 01.10.2025 | 09:30
SON DAKİKA: Gazze’ye yardıma giden Küresel Sumud Filosu ’Yüksek riskli bölgeye’ girdi | Video 03:02
SON DAKİKA: Gazze'ye yardıma giden Küresel Sumud Filosu 'Yüksek riskli bölgeye' girdi | Video 01.10.2025 | 09:04
Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı | Video 00:56
Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı | Video 01.10.2025 | 08:41
Bakan Kurum’dan ’sosyal konut’ paylaşımı | Video 09:29
Bakan Kurum'dan 'sosyal konut' paylaşımı | Video 30.09.2025 | 14:41
Piyasalarda gümüş rüzgarı! Gümüş, altın ve doları nasıl solladı? | Video 04:16
Piyasalarda "gümüş" rüzgarı! Gümüş, altın ve doları nasıl solladı? | Video 30.09.2025 | 12:04
Başkan Erdoğan’ın BM’de dünyaya gösterdiği Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler | Video 12:56
Başkan Erdoğan'ın BM'de dünyaya gösterdiği Gazze fotoğraflarına engel olmak istediler | Video 29.09.2025 | 14:34
ABD’de kiliseye silahlı saldırı! 03:33
ABD'de kiliseye silahlı saldırı! 28.09.2025 | 19:31
CHP kongresinde kavga kamerada: Tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 02:18
CHP kongresinde kavga kamerada: Tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 27.09.2025 | 16:32
Başkan Erdoğan: Sumud Filosu’na selam gönderiyoruz | Video 28:26
Başkan Erdoğan: "Sumud Filosu'na selam gönderiyoruz" | Video 27.09.2025 | 16:21
Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık projesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım | Video 01:41
Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık" projesinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım | Video 27.09.2025 | 11:40
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi | Video 00:15
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi | Video 27.09.2025 | 09:22
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de 02:43
Güllü'nün ölmeden önceki son anları A Haber'de 26.09.2025 | 20:25
Beyaz Saray’dan Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dostluk paylaşımı: Çok saygı duyulan bir adam 00:32
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dostluk paylaşımı: Çok saygı duyulan bir adam 26.09.2025 | 19:55
Katil Netanyahu’ya büyük şok! BM’de konuşurken salonu terk ettiler! 05:32
Katil Netanyahu'ya büyük şok! BM'de konuşurken salonu terk ettiler! 26.09.2025 | 18:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY