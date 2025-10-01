Haberler Gündem Haberleri TBMM'nin gündeminde neler olacak? Yeni yasama yılı Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak
Meclis Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından bugün gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı'na girecek. Yeni yasama yılı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile başlayacak. Peki TBMM'nin gündeminde neler olacak? İşte detaylar...

TBMM'nin yaklaşık iki buçuk aylık tatili sona eriyor. Meclis TBMM 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile başlayacak. Geçen temmuz ayında tatile giren TBMM, saat 14.00'te düzenlenecek özel oturum ile çalışmalarına başlayacak.

Açılışta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yapacak. Anayasa gereği Başkan Erdoğan da Genel Kurul'da milletvekillerine hitap edecek.

ANA MESAJ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye süreci bir yıl önce Başkanı Erdoğan'ın "iç cepheyi güçlendirme" çağrısı ile başlamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partililer ile selamlaşmış, bir süre sonra da İmralı çağrısını yapmıştı. Erdoğan'ın bir yıl sonra TBMM kürsüsünden yapacağı konuşmanın önemli bölümünü yine terörsüz Türkiye sürecine ayırması bekleniyor.

Erdoğan'ın terör örgütünün silah bırakması, Suriye'deki durum, önümüzdeki dönem atılacak adımlar ile ilgili mesaj vermesi planlanıyor. Gazze'deki soykırım karşısında dünyanın vicdanı olan açıklamalar yapan Erdoğan'ın açılış konuşmasında bu konuya da değinmesi ve önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önümüzdeki haftalarda dinlemeleri tamamlayıp teklif hazırlama aşamasına geçecek.

Teklifte, kayyum, infaz sisteminde değişiklik yapılması, silah bırakıp dağdan inecek olanların rehabilitasyonu gibi konuların yer alması bekleniyor.

Akşam saatlerinde TBMM'nin geleneksel açılış resepsiyonu verilecek. Resepsiyon devletin zirvesini de bir araya getirecek.

TBMM'nin gündeminde suça itilen çocuklar ile ilgili yasal düzenlemeler, yargı paketi, 2026 bütçesi gibi konular da olacak.

