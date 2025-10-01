TBMM’nin gündeminde neler olacak? Yeni yasama yılı Başkan Erdoğan’ın konuşmasıyla başlayacak

TBMM'nin yaklaşık iki buçuk aylık tatili sona eriyor. Meclis TBMM 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile başlayacak. Geçen temmuz ayında tatile giren TBMM, saat 14.00'te düzenlenecek özel oturum ile çalışmalarına başlayacak.

Açılışta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yapacak. Anayasa gereği Başkan Erdoğan da Genel Kurul'da milletvekillerine hitap edecek.