CHP’de yeni ’İzmir’ krizi! Peş peşe tepki gösterdiler: Genel merkezin böyle bir yetkisi yok

CHP İzmir'de kongre süreci devam ederken gündeme bomba gibi düşen haber parti içinde büyük çatlağa yol açtı. CHP Genel Merkezi yaklaşmakta olan il kongresine tek adaylı gidileceğini belirtip İl Başkanlığı için yargılandığı kooperatif usulsüzlüğü davasından halen daha tutuklu bulunan mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu'nu yeniden aday gösterileceğini açıkladı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Genel Merkezin yeniden Şenol Aslanoğlu'nu il başkanlığı için tek aday gösterecek olması parti içinde büyük tepkilere neden oldu. Geçmiş dönemde partide görev yapmış birçok isim kararı sert bir dille eleştirdi.

Mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu

İŞTE O TEPKİLER…

GENEL MERKEZİN BÖYLE BİR YETKİSİ YOK

Kararın tüzüğe aykırı olduğuna dikkat çeken CHP önceki dönem İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, kararın parti tüzüğüne aykırı olduğunu söyledi. Bayır: "Son milletvekillerini, belediye başkanlarını genel merkezden gönderdiniz. İl başkanını oradan gönderiyorsunuz, Karabağlar'da istediğiniz olsun diye ilçe başkanı adayını çektiriyorsunuz. Nerede parti içi demokrasi?" diye konuştu. CHP Genel Merkezinin böyle bir yetkisi olmadığını belirten Bayır: "Yapılan şey tüzüğe de siyasi partiler yasasına da aykırı. Örgüte baskı yapmanın anlamı yok. İl Başkanına gösterdiğiniz vefayı İzmir'de 200 bin CHP üyesi var, onlara da gösterin." Diye konuştu.

CHP Eski Milletvekmili Tacettin Bayır

BU KARAR DOĞRU DEĞİL

CHP'li Bayır açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; "Ben 7 genel başkan gördüm. Bu genel başkanların içinde parti içi demokrasiyi askıya alanların hiçbirisi partiyi iktidara taşıyamadı. Madem siz belirleyecekseniz neden delege seçimleri yaptınız o zaman? Bu karar doğru değil." Dedi.

CHP Eski Milletvekili Atilla Sertel

DAYATMA İLE ADAY YAPMAYA KALKARSANIZ AYIP EDERSİNİZ

CHP önceki dönem İzmir Milletvekili Atila Sertel ise, "Mağduriyetini de anlıyorum. İl başkan adayı olmakta en doğal hakkıdır. Ancak bu arkadaşımızı dayatma ile aday yapmaya kalkışırsanız ona da ayıp etmiş olursunuz, CHP il delegelerine de ayıp etmiş olursunuz. Parti içinde demokrasi uygulamayanların ülkeye demokrasi getireceğiz diye bir iddiası olamaz" dedi.

CHP Eski Milletvekili Musa Çam

İZMİR'DE KİMİN İL BAŞKANI OLACAĞINA İL DELEGELERİ KARAR VERİR

Sertel açıklamasının devamında: "17 Ekim'deki il kongresinde kim aday olmak istiyorsa çıkar aday olur ve İzmir'de kimin il başkanı olacağına CHP İzmir İl delegeleri, İzmirliler karar verir" dedi.

KENDİ İÇİMİZDE DEMOKRASİYİ UYGULAYAMAYACAKSAK…

Genel Merkezin tek adaylı seçim kararına bir tepki de CHP önceki dönem İzmir milletvekili Musa Çam'dan geldi. Çam konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "Dün akşam Genel Başkan Yardımcımız Ensar Bey'in Şenol Aslanoğlu'nun tek aday olarak kongreye girmesi talimatının haberini aldık. Vefa güzel bir duygudur ama bunun zamanlaması, mekanı, süreci çok önemlidir. Her şeyin bir usulü, adabı, kuralı vardır. Böyle talimatlandırarak, emir vererek yapmak yerine usulü, adabı ve kuralları çalıştırarak CHP örgütünü, delegelerini kıymetsizleştirmeden, onları incitmeden nezaket çerçevesinde bu işler yapılır. Geçmişte de Baykal döneminde böyle dayatmalar, tek adam işaret etmeleri yapılmıştır. Ancak bunların hiçbirinin ne partiye ne de arkadaşlara faydası olmamıştır. Biz 102 yıllık cumhuriyeti kurmuş ve Türkiye'yi çok partili sisteme geçirmiş bir partiyiz. Kendi içimizde demokrasiyi uygulayamayacaksak, üyeler özgürce seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaklarsa o zaman bizim inandırıcılığımız kalmaz" dedi.