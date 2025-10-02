Kaptan Muhammed Katil İsrail’in tüm engellerini böyle aştı! Ablukayı kırdı: Gazze karasularına girdi

"BİR UMUT OLARAK GAZZE SAHİLİNE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Küresel Sumud Filosu'ndaki Marinette gemisinde bulunan Türk aktivist Sinan Akılotu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filoda hareket eden son tekne olduklarını ifade etti.

Aktivistlerin önemli bir kısmının İsrail tarafından "kaçırıldığını" dile getiren Akılotu, "Sumud Filosu'nun tekraren hareket eden son Marinette gemisi kaldı. Bir umut olarak Gazze sahiline ulaşmak istiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz." diye konuştu.

Akılotu, geri dönmelerinin söz konusu olmadığını belirterek İsrail'in, kendilerine yönelik bir müdahalesinin olmadığını söyledi.

Birkaç teknenin Gazze kara sularına geçtiğini ancak onlardan haber alamadıklarını belirten Akılotu, "Ne noktadalar bilemiyoruz. Bizim de bağlantımız kesildi. Biz tabii geminin bir teknik arızasından dolayı geriden geliyorduk. Şu anda Gazze kara sularına yaklaşık 135 mil kadar var." diye konuştu.