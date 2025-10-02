SON DAKİKA | Soykırımcı İsrail göz göre göre savaş suçu işliyor! Sumud Filosu’na baskın

Son dakika haberi: İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmak için eylül ayından bu yana seyir halinde olan Küresel Sumud Filosu'na, Gazze'ye 69.3 mil (yaklaşık 112 kilometre) kala siyonist İsrail askerleri tarafından saldırı düzenlendi. İsrail komandoları, filodaki gemilere çıkarak yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı. Gazze'ye yardım taşıyan özgürlük filosundaki 45 teknenin önü İsrail hücumbotlarınca kesildi. Karartma yapılan gemilerdeki aktivistler ülkeleriyle canlı yayınlar yapmaya başladı. Filonun amiral gemisi Alma'ya müdahale eden siyonist güçler gemideki aktivistleri alıkoydu. İsrail Donanması filoya "Geminizi durduracak ve el koyma işlemi başlatacağız" uyarısında bulunduktan sonra gemilerle kurulan iletişim tamamen kesildi, internet üzerinden yapılan canlı yayınlara da ulaşılamadı. Filonun sosyal medya hesaplarından ise "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı. Sumud Filosu'ndan daha sonra "Müdahale edilmeyen gemilerimiz yoluna devam ediyor" ifadesi kullanıldı. İşte Sumud Filosu'ndan canlı ve anlık son dakika gelişmeler...
Alıkonulan aktivistler Aşdod Limanı'na götürülüyor.
Alıkonulan Türk aktivist sayısı 30 oldu.
İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu’na baskın düzenleyerek en az 8 gemiye el koydu | Video
İşte alıkonulan Türk aktivistlerin isimleri:
Fikret Kantoğlu, Abdülaziz Yalçın, Davut Taşkıran, Zeynep Tekocak, Metehan Sarı, Hüseyin Şuayip Ordu, Onur Murat Tolgu, Semih Şener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu, Abdülmecit Bahçıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevfik Yıldız, Bekir Turunç, Mesut Çakar, Müslim Ziyali, Sümeyye Polat, Semanur Sönmez Yaman, Evren Aka, Muhammed Emin Yıldırım, Umut Akdağ, Abdullah Gündem, Halil Rıfat Çanakçı, Haşmet Yazıcı, Ersin Çelik, Mehmet Sait Direkçi, Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan
Küresel Sumud Filosu’ndan yapılan açıklamada,“Artık Gazze ulaşılabilir bir yer. Gazze ablukası kırıldı.” sözlerine yer verildi.
Sumud Filosu takip sistemine göre 3 gemi artık Gazze toprağını görüyor.
Sumud Filosu takip sistemine göre Mikeno gemisi Gazze kara sularına ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan (24) Vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu’nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” “Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması”, “Nitelikli Yağma”, “Mala Zarar Verme” ve “Eziyet” suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus'tan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndan (GSF) İsrail’in müdahalelerine dair yeni açıklama geldi. GSF’den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait 13 gemiyi durdurduğu belirtilerek, "30 gemi hala kararlı bir şekilde Gazze’ye doğru ilerliyor ve işgalci İsrail donanmasının aralıksız saldırılarına rağmen sadece 46 deniz mili (yaklaşık 85 km) mesafedeler" denildi. İsrail'in yada dışı engelleme girişimlerinin filonun kararlılığını engelleyemeyeceği vurgulanan açıklama, "Gazze ablukasını kırma ve insani yardım koridoru açma misyonumuzu sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.
"ENDİŞE VERİCİ"
İsrail'in GSF'ye yönelik müdahalesine yabancı ülkelerden de tepkiler gecikmedi. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, Dublin'in durumu yakından takip ettiğini belirterek, kamuoyuna yansıyan haberlerin "endişe verici" olduğunu vurguladu. Harris, Küresel Sumud Filosu'nu "korkunç bir insani felakete ışık tutmak için yapılan barışçıl bir misyon" olarak tanımladı. İrlanda'daki Sinn Fein partisi Senatörü Chris Andrews'un filoda gözaltına alınmasına atıfta bulunan Harris,"Vatandaşlarının güvenliğinin öncelikleri olduğunu" ifade etti. "Şu anda odak noktamız, doğrudan etkilenen vatandaşlara ve ailelerine yardım etmek" diyen Harris, "Bu, önümüzdeki saatlerde de ekibimizin önceliği olacak" açıklamasında bulundu. Harris, İsrail makamları ile iletişimi sürdürdüklerini ifade etti.
"İNSANİ YARDIMI ENGELLEMEK, SOYKIRIMIN DEVAMIDIR"
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil tarafından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun filoya yönelik müdahalesinin "Tek amacı açlık ve soykırıma maruz kalan Filistin halkına 5 bin ton insani yardım ulaştırmak olan sivil ve barışçıl bir misyona" yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi. Yaşanan olayın "Siyonist rejimin suçlu doğasını bir kez daha ortaya koyduğu" vurgulanarak, "İnsani yardımın engellenmesi, kasıtlı bir savaş aracıdır, başka yollarla soykırımın devamıdır, İsrail'in ayrım gözetmeyen bombardımanlarını tamamlamak için halkı açlıkla yok etmeye çalışmaktır" denildi.
HAMAS'TAN İSRAİL'E KINAMA
İsrail'in Gazze'ye giden yardımları engellemesine bir tepki de Hamas'tan geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na yönelik barbarca saldırının şiddetle kınandığı vurgulanarak, "Bunu dünyanın tüm özgür insanları tarafından kınanması gereken bir suç eylemi olarak görüyoruz. İşgalci İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosunu durdurması ve aktivistleri gözaltına alması korsanlık ve terörizmdir" denildi. Açıklamada, uluslararası topluma, "İşgalci İsrail'in korsanlığını kınama" ve "Aktivistleri ve gemileri korumak için acil önlemler alma" çağrısında bulunuldu.
İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus'tan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemilere baskın düzenleyerek çok sayıda insan hakları aktivistini gözaltına alması dünyanın birçok bölgesinde tepkilere neden oldu. Yunanistan'ın başkenti Atina, İtalya'nın başkenti Roma, Belçika'nın başkenti Brüksel, Tunus'un başkenti Tunus ve Almanya'nın başkenti Berlin başta olmak üzere dünyanın birçok şehrinde İsrail'e yönelik protesto gösterileri yapıldı.
İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.
Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail donanması unsurlarının aralıksız saldırılarına rağmen 30 geminin 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiği kaydedildi.
Filonun sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırılarının "insanlık suçu" olduğu kaydedildi.
İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada, Florida adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı.
Açıklamada ayrıca, gemide hiç kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı