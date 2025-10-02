SON DAKİKA | Soykırımcı İsrail göz göre göre savaş suçu işliyor! Sumud Filosu’na baskın

"13 GEMİ DURDURULDU, 30 GEMİ GAZZE YOLUNDA"

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus'tan yola çıkan Küresel Sumud Filosu’ndan (GSF) İsrail’in müdahalelerine dair yeni açıklama geldi. GSF’den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait 13 gemiyi durdurduğu belirtilerek, "30 gemi hala kararlı bir şekilde Gazze’ye doğru ilerliyor ve işgalci İsrail donanmasının aralıksız saldırılarına rağmen sadece 46 deniz mili (yaklaşık 85 km) mesafedeler" denildi. İsrail'in yada dışı engelleme girişimlerinin filonun kararlılığını engelleyemeyeceği vurgulanan açıklama, "Gazze ablukasını kırma ve insani yardım koridoru açma misyonumuzu sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"ENDİŞE VERİCİ"



İsrail'in GSF'ye yönelik müdahalesine yabancı ülkelerden de tepkiler gecikmedi. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, Dublin'in durumu yakından takip ettiğini belirterek, kamuoyuna yansıyan haberlerin "endişe verici" olduğunu vurguladu. Harris, Küresel Sumud Filosu'nu "korkunç bir insani felakete ışık tutmak için yapılan barışçıl bir misyon" olarak tanımladı. İrlanda'daki Sinn Fein partisi Senatörü Chris Andrews'un filoda gözaltına alınmasına atıfta bulunan Harris,"Vatandaşlarının güvenliğinin öncelikleri olduğunu" ifade etti. "Şu anda odak noktamız, doğrudan etkilenen vatandaşlara ve ailelerine yardım etmek" diyen Harris, "Bu, önümüzdeki saatlerde de ekibimizin önceliği olacak" açıklamasında bulundu. Harris, İsrail makamları ile iletişimi sürdürdüklerini ifade etti.



"İNSANİ YARDIMI ENGELLEMEK, SOYKIRIMIN DEVAMIDIR"



Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil tarafından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusunun filoya yönelik müdahalesinin "Tek amacı açlık ve soykırıma maruz kalan Filistin halkına 5 bin ton insani yardım ulaştırmak olan sivil ve barışçıl bir misyona" yönelik bir saldırı olduğu ifade edildi. Yaşanan olayın "Siyonist rejimin suçlu doğasını bir kez daha ortaya koyduğu" vurgulanarak, "İnsani yardımın engellenmesi, kasıtlı bir savaş aracıdır, başka yollarla soykırımın devamıdır, İsrail'in ayrım gözetmeyen bombardımanlarını tamamlamak için halkı açlıkla yok etmeye çalışmaktır" denildi.



HAMAS'TAN İSRAİL'E KINAMA



İsrail'in Gazze'ye giden yardımları engellemesine bir tepki de Hamas'tan geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na yönelik barbarca saldırının şiddetle kınandığı vurgulanarak, "Bunu dünyanın tüm özgür insanları tarafından kınanması gereken bir suç eylemi olarak görüyoruz. İşgalci İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosunu durdurması ve aktivistleri gözaltına alması korsanlık ve terörizmdir" denildi. Açıklamada, uluslararası topluma, "İşgalci İsrail'in korsanlığını kınama" ve "Aktivistleri ve gemileri korumak için acil önlemler alma" çağrısında bulunuldu.