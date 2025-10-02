Kaza şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir memleketi Kırıkkale'de, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ise Osmaniye'de toprağa verildi. Şehit Arif Özdemir (42) için Kırıkkale Nur Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin annesi Emine ile babası Erol Özdemir gözyaşları içinde evlatlarını son kez uğurlamanın acısını yaşadı. Binlerce kişinin katıldığı tören sonrası Özdemir, Eldelek köyünde toprağa verildi. Aynı kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi ise memleketi Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde toprağa verildi. Annesi Ayşe, babası Muzaffer, kardeşi Esra, ağabeyi Mehmet Özgür ve yakınları gözyaşı döktü. Bekâr olan Özgür, Yeşilyurt Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.