SON DAKİKA DEPREMLER: İstanbul’da deprem! Çevre illerden de hissedildi: AFAD merkez üssünü açıkladı

AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 6,71 KM olarak belirtildi.

"SAHA TARAMALARI BAŞLAMIŞTIR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Ekiplerimiz incelemelere başladı. Herhangi bir hasar bilgisi yok..." ifadeleri kullanıldı.

