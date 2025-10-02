Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video
Son dakika haberi: İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, yaptığı ilk bilgilendirmede depremin merkezinin Marmara Denizi olduğunu ve büyüklüğün 5 olduğunu kaydetti. Depremin derinliği 6,71 KM olarak belirtildi.

