SON DAKİKA: İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video
Son dakika haberi: İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, yaptığı ilk bilgilendirmede depremin merkezinin Marmara Denizi olduğunu ve büyüklüğün 5 olduğunu kaydetti. Depremin derinliği 6,71 KM olarak belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:59
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 büyüklüğünde deprem! Panik anları kamerada | Video 02.10.2025 | 15:08
00:37
Marmaris’teki otelde patlama: 3 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:38
01:11
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 02.10.2025 | 14:36
01:02
Adilcevaz'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:18
00:09
00:51
01:00
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 02.10.2025 | 12:09
01:19
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 11:39
00:51
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 02.10.2025 | 11:30
05:13
00:24
00:26
Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 02.10.2025 | 10:38
02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02.10.2025 | 10:37
02:02
02:18
Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02.10.2025 | 10:12
02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02.10.2025 | 10:11
01:38
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 02.10.2025 | 09:38
00:22
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 09:26
00:31