SON DAKİKA | Küresel Sumud Filosu’na askeri müdahale eden İsrail hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıda 28 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.



Başsavcılık''tan yapılan açıklamada;



"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan (24) Vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "Nitelikli Yağma", "Mala Zarar Verme" ve "Eziyet" suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadelerine yer verildi.