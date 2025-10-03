İşte Katil İsrail'in Sumud Filosu'ndaki aktivistleri alıkoyduğu hapishane: İlk kez AHaber görüntüledi

Bakanlık, parlamenterlerin bu sabah Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na nakledildiklerini ve buradan Roma'ya giden uçağa bindirildiklerini kaydetti. İtalyan parlamenterlerin yer aldığı uçağın, öğle saatlerinde Roma'ya ulaşması bekleniyor.



İşte Katil İsrail'in Sumud Filosu'ndaki aktivistleri alıkoyduğu hapishane: İlk kez A Haber görüntüledi | Video

İsrail Dışişleri Bakanlığı, "Aktivistlerin sınır dışı edilme süreci devam ediyor" dedi.

Filistin'e insani yardım için yola çıkan Sumud Filosu Gazze ablukasını kırdı ve dünyaya çok güçlü bir 'umut' mesajı verdi.

AKTİVİSTLERİN TUTULDUĞU O HAPİSHANE

Katil İsrail ise baskın yaptığı gemilerdeki aktivistleri alıkoyarken, AHaber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt aktivistlerin tutulduğu Negev Çölü'ndeki Kesdiot Hapishanesi'ni görüntüledi.